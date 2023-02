Ucraina, Berlusconi "irritato" con Zelensky e Meloni "Anch'io uno sfollato, conosco gli orrori della guerra" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole durissime di Zelensky verso Berlusconi hanno provocato un putiferio, sfiorato Anche un vero e proprio caso diplomatico. Il leader di Forza Italia non ha gradito la sparata del presidente ucraino nei suoi confronti e non ha nemmeno apprezzato la reazione tiepida di Meloni che era al suo fianco e non ha ribattuto. "Infastidito". Anzi, di più: "irritato". L’affondo di Zelensky, "credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa" - si legge sul Corriere della Sera - coglie di sorpresa Berlusconi. L’ipotesi di una replica ufficiale, pure considerata tra le opzioni possibili, viene alla fine scartata. E questo perché, si sfoga il fondatore di Forza ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole durissime diversohanno provocato un putiferio, sfioratoe un vero e proprio caso diplomatico. Il leader di Forza Italia non ha gradito la sparata del presidente ucraino nei suoi confronti e non ha nemmeno apprezzato la reazione tiepida diche era al suo fianco e non ha ribattuto. "Infastidito". Anzi, di più: "". L’affondo di, "credo che la casa dinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa" - si legge sul CorriereSera - coglie di sorpresa. L’ipotesi di una replica ufficiale, pure considerata tra le opzioni possibili, viene alla fine scartata. E questo perché, si sfoga il fondatore di Forza ...

