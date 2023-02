Ucciso per scambio persona 31 anni fa, indagati 2 ex Mala Brenta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Trentuno anni dopo l'omicidio del giovane Matteo Toffanin a Padova, trucidato da 2 killer per uno scambio di persona, il caso si riapre con nuovi elementi e due nuovi indagati, ex appartenenti alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Trentunodopo l'omicidio del giovane Matteo Toffanin a Padova, trucidato da 2 killer per unodi, il caso si riapre con nuovi elementi e due nuovi, ex appartenenti alla ...

