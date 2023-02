Uae Tour, Tiberi: ''Ero al limite, ma ho stretto i denti'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Antonio Tiberi (Trek - Segafredo) dopo l'arrivo in salita di Jebel Jais, traguardo della terza tappa dell'Uae ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Antonio(Trek - Segafredo) dopo l'arrivo in salita di Jebel Jais, traguardo della terza tappa dell'Uae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ciclismo: Uae Tour, Rubio vince la 3/a tappa, Evenepoel nuovo leader - - aficion593IT : RT @Fanta_Cycling: UAE Tour, Einer Rubio sorprende tutti e vince la terza tappa ????? L'arrivo in salita di Jabel Jais è del colombiano ???? @… - rides_bike : Einer Rubio show in montagna, Remco Evenepoel nuovo leader Continua lo spettacolo all’UAE Tour 2023: dopo i ventag… - MarcoBardella2 : UAE Tour 2023 - Einer Rubio nel giorno del suo 25esimo compleanno si regala la vetta di Jebel Jais! Remco Evenepoel… - Helios : @biciPRO1 @Einerrubio1 @EvenepoelRemco @uae_tour @canyon_bikes ????, non ???? ! (almeno lui...)?? -