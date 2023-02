UAE Tour 2023: un problema al ginocchio ferma Jay Vine, costretto al ritiro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si conclude anzitempo l’avventura all’UAE Tour per Jay Vine. L’australiano, alla sua terza corsa con la nuova maglia del Team UAE Emirates, è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al ginocchio rimediato prima dell’inizio della corsa e che è peggiorato nei primi due giorni di gara. Il team “di casa” ha dunque pubblicato un comunicato che recita così: “Vine è arrivato alla partenza della corsa con un leggero dolore al ginocchio iniziato durante gli allenamenti che non è migliorato nell’ultima settimana. Di conseguenza è stata decisione della squadra quella di optare per il suo ritiro, in modo da preservarlo e dargli tempo di recuperare“. Dopo la grande vittoria al Tour Down Under, Vine era considerato da molto uno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si conclude anzitempo l’avventura all’UAEper Jay. L’australiano, alla sua terza corsa con la nuova maglia del Team UAE Emirates, èad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alrimediato prima dell’inizio della corsa e che è peggiorato nei primi due giorni di gara. Il team “di casa” ha dunque pubblicato un comunicato che recita così: “è arrivato alla partenza della corsa con un leggero dolore aliniziato durante gli allenamenti che non è migliorato nell’ultima settimana. Di conseguenza è stata decisione della squadra quella di optare per il suo, in modo da preservarlo e dargli tempo di recuperare“. Dopo la grande vittoria alDown Under,era considerato da molto uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Jay Vine non prenderà il via oggi per la terza tappa dell'#UAETour - SpazioCiclismo : #Unannofa sulle strade degli Emirati Arabi si consumava una sfida tra specialisti delle cronometro - Cicloweb_it : #UAETour, terza tappa - Quote e #pronostici - RuoteAmatoriali : La Soudal – Quick Step vola nella cronosquadre dell’UAE Tour - infoitsport : Ottima EF, ma che rimonta della Quick Step: gli highlights della 2a tappa dell'Uae Tour -