UAE Tour 2023, tappa di oggi: orari 22 febbraio, percorso, programma, streaming, favoriti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Terza tappa per un UAE Tour veramente spettacolare e ricco di colpi di scena: primo arrivo in salita, dunque lo show è assicurato. Andiamo a scoprire il percorso odierno, i favoriti ed il programma. percorso 185 chilometri da percorrere, da Umbrella Beach Al Fujairah fino in vetta a Jebel Jais. L’attesa è ovviamente tutta per l’ascesa finale: 19 chilometri al 5,6% di pendenza media, sarà sfida tra gli scalatori. favoriti La UAE Emirates vuole assolutamente ribaltare la situazione dopo le delusioni delle prime due giornate: da Adam Yates a Jay Vine, passando per Soler e McNulty, è la squadra più organizzata per le salite. Ovviamente il favorito numero uno è il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), obiettivo del belga sfilare la maglia di leader a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Terzaper un UAEveramente spettacolare e ricco di colpi di scena: primo arrivo in salita, dunque lo show è assicurato. Andiamo a scoprire ilodierno, ied il185 chilometri da percorrere, da Umbrella Beach Al Fujairah fino in vetta a Jebel Jais. L’attesa è ovviamente tutta per l’ascesa finale: 19 chilometri al 5,6% di pendenza media, sarà sfida tra gli scalatori.La UAE Emirates vuole assolutamente ribaltare la situazione dopo le delusioni delle prime due giornate: da Adam Yates a Jay Vine, passando per Soler e McNulty, è la squadra più organizzata per le salite. Ovviamente il favorito numero uno è il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), obiettivo del belga sfilare la maglia di leader a ...

