UAE Tour 2023, risultati e classifica terza tappa: ordine di arrivo, trionfa Rubio in solitaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Einar Rubio Reyes trionfa nella terza tappa dell’UAE Tour 2023, la corsa di ciclismo in programma in questi giorni negli Emirati Arabi Uniti: ecco l’ordine di arrivo con la top-10 e la classifica della terza frazione, con partenza da Umbrella Beach Al Fujairha e arrivo a Jebel Sais dopo 185 km. Nella frazione montana la Movistar azzecca la mossa e lancia il corridore colombiano che sbaraglia la concorrenza e non si fa più riacciuffare dal gruppone. Secondo posto per Remco Evenepoel, nuovo leader della classifica generale della corsa emiratina, terzo Adam Yates che è transitato in testa al gruppo. ordine DI arrivo terza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) EinarReyesnelladell’UAE, la corsa di ciclismo in programma in questi giorni negli Emirati Arabi Uniti: ecco l’dicon la top-10 e ladellafrazione, con partenza da Umbrella Beach Al Fujairha ea Jebel Sais dopo 185 km. Nella frazione montana la Movistar azzecca la mossa e lancia il corridore colombiano che sbaraglia la concorrenza e non si fa più riacciuffare dal gruppone. Secondo posto per Remco Evenepoel, nuovo leader dellagenerale della corsa emiratina, terzo Adam Yates che è transitato in testa al gruppo.DI...

