UAE Tour 2023: Einar Rubio show in montagna, Remco Evenepoel nuovo leader (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua lo spettacolo all'UAE Tour 2023: dopo i ventagli e la cronometro a squadre, spazio al primo arrivo in salita. La terza tappa con traguardo in vetta a Jebel Jais è andata al colombiano Einar Rubio (Movistar). nuovo leader della classifica generale Remco Evenepoel. Quattro uomini hanno animato la prima ora di gara: all'attacco subito dopo il via Oier Lazkano (Movistar), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Filippo Magli e Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). Vantaggio stabile, sui 4?, con ovviamente le squadre dei big a gestire la situazione. Ad approcciare la salita in solitaria è stato Lazkano che, dopo qualche chilometro, è stato raggiunto dal plotone in gran spinta. Il primo a muoversi nel gruppo è stato Marc Soler (UAE

