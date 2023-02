Tv, oltre 4 milioni di spettatori su Canale 5 per il Napoli in Champions (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serata di ieri, martedì 21 febbraio, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 è stata seguita da 3.978.000 spettatori pari al 20.7% (primo episodio: 4.181.000 – 19.5%, secondo episodio: 3.762.000 – 22.3%). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli ha appassionato 4.295.000 spettatori pari al 20.3% di share (primo tempo: 4.673.000 – 21.1%, secondo tempo: 3.948.000 – 19.4%; pre e post gara nel complesso: 3.273.000 – 15.3%). Su Rai2 – dalle 21.44 alle 23.38- l’esordio in prime time di Belve ha interessato 839.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3 Cartabianca è stata seguita da 798.000 spettatori pari a uno share del 4.6%. Su Retequattro Fuori dal ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serata di ieri, martedì 21 febbraio, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 è stata seguita da 3.978.000pari al 20.7% (primo episodio: 4.181.000 – 19.5%, secondo episodio: 3.762.000 – 22.3%). Su5 l’incontro diLeague Eintracht Francoforte-ha appassionato 4.295.000pari al 20.3% di share (primo tempo: 4.673.000 – 21.1%, secondo tempo: 3.948.000 – 19.4%; pre e post gara nel complesso: 3.273.000 – 15.3%). Su Rai2 – dalle 21.44 alle 23.38- l’esordio in prime time di Belve ha interessato 839.000pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.246.000con l’8.8%. Su Rai3 Cartabianca è stata seguita da 798.000pari a uno share del 4.6%. Su Retequattro Fuori dal ...

