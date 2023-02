Tuttosport – Juve, Ihattaren ci crede? In palestra per tornare quello del Psv e dei record (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:59:27 Arrivano conferme da Tuttosport: Mohamed Amine Ihattaren è tornato ad allenarsi a Torino. Da qualche giorno l’olandese classe 2002 sta pubblicando storie con frasi motivazionali mentre si sta allenando a Vinovo. Lui è di proprietà della Juventus nonostante negli ultimi anni abbia fatto parlare di sè più per le vicende extra campo che per quanto fatto sul terreno di gioco. In Italia è arrivato con grandissime aspettative, ma dal prestito alla Samdporia, il trequartista, non ha mai esordito in Serie A e ha fatto ritorno in Olanda per problemi familiari. Voci di depressione dopo la morte del padre sembra lo abbiano fatto entrare in un tunnel da cui ha faticato a uscire. Il ritorno in campo con le giovanili dell’Ajax a distanza di un anno e poi di nuovo in Italia, ma sua storia, però, è partita dal ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:59:27 Arrivano conferme da: Mohamed Amineè tornato ad allenarsi a Torino. Da qualche giorno l’olandese classe 2002 sta pubblicando storie con frasi motivazionali mentre si sta allenando a Vinovo. Lui è di proprietà dellantus nonostante negli ultimi anni abbia fatto parlare di sè più per le vicende extra campo che per quanto fatto sul terreno di gioco. In Italia è arrivato con grandissime aspettative, ma dal prestito alla Samdporia, il trequartista, non ha mai esordito in Serie A e ha fatto ritorno in Olanda per problemi familiari. Voci di depressione dopo la morte del padre sembra lo abbiano fatto entrare in un tunnel da cui ha faticato a uscire. Il ritorno in campo con le giovanili dell’Ajax a distanza di un anno e poi di nuovo in Italia, ma sua storia, però, è partita dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'… - tuttosport : ?? JUVE ALL'ATTACCO ??? La prima pagina di mercoledì 22 febbraio ?? Parliamo di: #Superlega, #Juventus, #Nantes,… - EzioGreggio : ridare i 15 punti di penalizzazione alla @juventusfc tolti senza permettere una difesa corretta, frettolosamente, d… - Luxgraph : Juve, Ihattaren ci crede? In palestra per tornare quello del Psv e dei record - Luxgraph : Nantes-Juve, le curiosità: Allegri, Vlahovic e i tabù da sfatare -