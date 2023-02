Tuttosport – “Grande prestazione | all’Italiana ci hanno giocato loro”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 01:20:48 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: FRANCOFORTE (Germania) – Anche dopo il 2-0 del Napoli in trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte, Luciano Spalletti cerca di tenere tutti con i piedi per terra: “Lami soddisfa molto, perché fin dall’inizio abbiamocon personalità, portando la partita dove volevamo. Siamo riusciti a gestirla bene. Non c’è da dire niente, nel senso che abbiamo fatto una. Avevamo la possibilità di fare probabilmente un gol in più che ci poteva fare comodo, ma va bene anche così. Perché la squadra nel tentare di fare il 3-0 non doveva perdere equilibrio e ha ragionato in modo maturo. Percentuali di passaggio del turno? Per me è sempre 50 e 50, c’è da giocare una partita. A volte basta un episodio per ...