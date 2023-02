Tutto sugli slip mestruali: che cosa sono, come sceglierli e dove comprarli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una soluzione davvero utile e, sopratTutto comoda, per chi ha il ciclo e vuole smettere di usare gli assorbenti usa e getta, ma non si trova bene con la coppetta. Queste particolari mutande, inoltre, hanno anche un Dna green poiché possono essere utilizzate per anni. E se pensiamo che i classici tamponi ci mettono più tempo a decomporsi della vita media di una donna… Insomma, riposate in pace assorbenti! Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una soluzione davvero utile e, sopratcomoda, per chi ha il ciclo e vuole smettere di usare gli assorbenti usa e getta, ma non si trova bene con la coppetta. Queste particolari mutande, inoltre, hanno anche un Dna green poiché posessere utilizzate per anni. E se pensiamo che i classici tamponi ci mettono più tempo a decomporsi della vita media di una donna… Insomma, riposate in pace assorbenti!

