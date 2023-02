Tutto quello che ti serve sapere per seguire Inter-Porto in diretta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto è pronto per Inter-Porto. Stasera alle 21 i nerazzurri saranno impegnati nella loro partita di esordio degli ottavi di Champions League contro la formazione Portoghese, attualmente seconda nel campionato di casa: una sfida ovviamente fondamentale per il percorso europeo della squadra meneghina, ma ancora di più per il suo allenatore, Simone Inzaghi, che dovrà dimostrarsi all'altezza della situazione in vista del rinnovo di contratto a fine stagione. Dagli spalti di San Siro - e dal divano di casa per chi seguirà la diretta su Amazon Prime Video - i tifosi continuano intanto a confidare pienamente su Lautaro, sempre più team leader, sempre più protagonista. L'ulteriore iniezione di fiducia data dalla vittoria dei Mondiali con l'Argentina sembra essere servita anche per l'avventura in nerazzurro, e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è pronto per. Stasera alle 21 i nerazzurri saranno impegnati nella loro partita di esordio degli ottavi di Champions League contro la formazioneghese, attualmente seconda nel campionato di casa: una sfida ovviamente fondamentale per il percorso europeo della squadra meneghina, ma ancora di più per il suo allenatore, Simone Inzaghi, che dovrà dimostrarsi all'altezza della situazione in vista del rinnovo di contratto a fine stagione. Dagli spalti di San Siro - e dal divano di casa per chi seguirà lasu Amazon Prime Video - i tifosi continuano intanto a confidare pienamente su Lautaro, sempre più team leader, sempre più protagonista. L'ulteriore iniezione di fiducia data dalla vittoria dei Mondiali con l'Argentina sembra essere servita anche per l'avventura in nerazzurro, e ...

