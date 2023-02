Tutti i dettagli della collezione presentata alla Milano Fashion Week 2023. (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Moodboard: Delfina Delletrez. La musa della sfilata Fendi autunno inverno 2023-24 è la figlia di Silvia Venturini Fendi, designer dei gioielli della maison. A lei, al suo guardaroba e alla nonchalance con cui interpreta i pezzi vecchi e nuovi del brand si è ispirato il direttore creativo della maison, Kim Jones. Il punto di partenza «La prima volta che ho visto Delfina arrivare a lavoro indossava un look blu e marrone da urlo. Il modo unico in cui impersonifica lo stile Fendi è chic e perverso allo stesso tempo», racconta lo stilista che per la collezione ha aperto l’archivio e attinto, in particolare, dallo show autunno/inverno 1996 e da alcuni sketch di maglieria firmati Karl Lagerfeld nel 1981. Un look della sfilata Fendi Autunno Inverno 2023 ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Moodboard: Delfina Delletrez. La musasfilata Fendi autunno inverno-24 è la figlia di Silvia Venturini Fendi, designer dei gioiellimaison. A lei, al suo guardaroba enonchalance con cui interpreta i pezzi vecchi e nuovi del brand si è ispirato il direttore creativomaison, Kim Jones. Il punto di partenza «La prima volta che ho visto Delfina arrivare a lavoro indossava un look blu e marrone da urlo. Il modo unico in cui impersonifica lo stile Fendi è chic e perverso allo stesso tempo», racconta lo stilista che per laha aperto l’archivio e attinto, in particolare, dallo show autunno/inverno 1996 e da alcuni sketch di maglieria firmati Karl Lagerfeld nel 1981. Un looksfilata Fendi Autunno Inverno...

