Tunisia, Saied e la stretta autocrate contro i “terroristi” oppositori: ondata di arresti dopo le proteste (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il leader del partito tunisino Ennahda (Rinascita), Rachid Ghannouchi, è stato convocato dal Dipartimento antiterrorismo della Guardia Nazionale, nell’ambito di un’ondata di arresti e repressioni nei confronti di una serie di leader dell’opposizione locale, di giornalisti, imprenditori e sindacalisti, alcuni dei quali avevano preso parte alle manifestazioni anti governative di una settimana fa. Tra essi c’è anche la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati, Esther Lynch, che dopo un viaggio a Bruxelles era tornata a Tunisi per esprimere il suo sostegno alle proteste del sindacato Ugtt e ai lavoratori. Ghannouchi, 82 anni, è in cattive condizioni di salute e la direttrice dell’ufficio legale del movimento ispirato alla Fratellanza musulmana ha definito il dossier che ha portato alla convocazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il leader del partito tunisino Ennahda (Rinascita), Rachid Ghannouchi, è stato convocato dal Dipartimento antiterrorismo della Guardia Nazionale, nell’ambito di un’die repressioni nei confronti di una serie di leader dell’opposizione locale, di giornalisti, imprenditori e sindacalisti, alcuni dei quali avevano preso parte alle manifestazioni anti governative di una settimana fa. Tra essi c’è anche la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati, Esther Lynch, cheun viaggio a Bruxelles era tornata a Tunisi per esprimere il suo sostegno alledel sindacato Ugtt e ai lavoratori. Ghannouchi, 82 anni, è in cattive condizioni di salute e la direttrice dell’ufficio legale del movimento ispirato alla Fratellanza musulmana ha definito il dossier che ha portato alla convocazione ...

