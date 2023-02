Tu si que Vales, rivoluzione in arrivo: via Belen Rodriguez e dentro un volto di Amici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sebbene il debutto sia fissato per il mese di ottobre, la nuova edizione di Tu sì que Vales è già nel pieno dello svolgimento. Da circa un mesetto, la produzione ha dato il via ai casting e naturalmente sono emerse alcune informazione sulla stagione che sarà. L’attenzione è rivolta alla conduzione, nonché ai giudici che ne faranno pare. Confermati quattro quinti della giuria, spuntano dubbi sui conduttori in quanto Belen Rodriguez potrebbe lasciare il posto ad un volto di Amici. Tu sì que Vales: nuova conduzione in arrivo Un vero e proprio colpo di scena potrebbe verificarsi nella prossima edizione di Tu sì que Vales. Il debutto è ovviamente ancora lontano, ma spuntano già alcuni rumors che fanno decisamente scalpore. Il più clamoroso arriva dalla ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sebbene il debutto sia fissato per il mese di ottobre, la nuova edizione di Tu sì queè già nel pieno dello svolgimento. Da circa un mesetto, la produzione ha dato il via ai casting e naturalmente sono emerse alcune informazione sulla stagione che sarà. L’attenzione è rivolta alla conduzione, nonché ai giudici che ne faranno pare. Confermati quattro quinti della giuria, spuntano dubbi sui conduttori in quantopotrebbe lasciare il posto ad undi. Tu sì que: nuova conduzione inUn vero e proprio colpo di scena potrebbe verificarsi nella prossima edizione di Tu sì que. Il debutto è ovviamente ancora lontano, ma spuntano già alcuni rumors che fanno decisamente scalpore. Il più clamoroso arriva dalla ...

