Trovato in possesso di materiale pedopornografico, scattano i domiciliari per un 74enne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 17 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto in flagranza di reato di un uomo di circa 74 anni, dimorante nel quartiere Mercatello/Pastena del comune di Salerno in quanto Trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di materiale audio video di natura pedopornografica. Il Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto e disposto l'applicazione degli arresti domiciliari per i fatti contestati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

