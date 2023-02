Trovato in possesso di materiale pedopornografico: arrestato 74enne di Mercatello (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato, lo scorso 17 febbraio, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di circa 74 anni, dimorante nel quartiere Mercatello/Pastena del comune di Salerno. E’ stato Trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di materiale audio video di natura pedopornografica. Il Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione degli arresti domiciliari per i fatti contestati. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato, lo scorso 17 febbraio, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di circa 74 anni, dimorante nel quartiere/Pastena del comune di Salerno. E’ statoin, a seguito di perquisizione domiciliare, diaudio video di natura pedopornografica. Il Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione degli arresti domiciliari per i fatti contestati. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoCilentoWeb : Anziano trovato in possesso di materiale pedopornografico durante una perquisizione domiciliare. Per lui è scattato… - MDiretta : Messina, 21eenne agli arresti domiciliari sorpreso con 22 dosi di eroina Al controllo in casa da parte dei Poliziot… - scvgIia : RT @gnoker03: Scvglia mancando uno stato di forma ottimale per difendere tutti insieme, ha trovato questa soluzione che nessuno ha approfon… - gnoker03 : Scvglia mancando uno stato di forma ottimale per difendere tutti insieme, ha trovato questa soluzione che nessuno h… - TeleOccidente : Palermitano trovato in possesso di 3 kg di hashish: arrestato dalle fiamme gialle - -