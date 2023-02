Trovata in fin di vita in un parco, bimba di 5 anni muore in ospedale: è stata uccisa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una bambina di cinque anni è stata Trovata esanime al suolo in un parco di Berlino (il Bürgerpark nel quartiere di Pankow) ed è morta poco dopo in ospedale. Il sospetto, quasi una certezza, è che sia stata uccisa. La... Leggi su today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una bambina di cinqueesanime al suolo in undi Berlino (il Bürgerpark nel quartiere di Pankow) ed è morta poco dopo in. Il sospetto, quasi una certezza, è che sia. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DBenedectus : Era scomparsa nel pomeriggio in un altra area verde distante alcune centinaia di metri da dove è stata trovata in f… - ReErthu : Rosaria Vincenzo Loredana Gennaro c'è la strada io l'ho trovata la strada perché il problema sai qual è e che nel m… - MaurizioRolfo : @AlexDanzi Purtroppo capisco perfettamente, la mia Sandy l'ho trovata in fin di vita sotto un tavolo, stessa diagno… - nientologa : @Mariang68677283 Sì, sono molto carine. Anche Emi che ha perso un occhietto perché era in fin di vita quando l'ho trovata. Sono sorelle - denis89196880 : @tipiacelabomba @DrPaoloMezzana Si, fin quando non viene trovata la proteina spike tra le placche, per cui è esclus… -