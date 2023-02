(Di mercoledì 22 febbraio 2023)si èta questa mattina, condizione meteorologica non consueta per la città, abituata alla bora e dunque all'aria tersa. Stamani, invece, prima delle 8 c'era ...

si è risvegliata questa mattina immersa nella nebbia, condizione meteorologica non consueta per la città, abituata alla bora e dunque all'aria tersa. Stamani, invece, prima delle 8 c'era ...Bartley e Spencer portano addiritturaa - 3 costringendo Ramagli al time out. Verona sie con Anderson e Johnson piazza un parziale di 7 - 1 ; Deangeli va poi a segno ma è troppo ...

Trieste si risveglia immersa nella nebbia - Friuli V. G. Agenzia ANSA

'Rosa bianca'. La resistenza in mostra all'Università di Trieste –... Trieste News

L'Olimpia Milano doma Trieste e resta prima, Bologna risponde piegando Brescia Eurosport IT

Stamina, Andolina parla dopo l’assoluzione: «Non riesco a essere felice, penso ai malati e ai morti: la nostr… Il Piccolo

Serie A basket: Tortona batte Trieste, a Milano il derby con Varese. Virtus ok con Reggio Emilia La Gazzetta dello Sport

Trieste si è risvegliata questa mattina immersa nella nebbia, condizione meteorologica non consueta per la città, abituata alla bora e dunque all'aria tersa. (ANSA) ...Trieste paga imprecisioni e rallenta la sua corsa verso la ... e al rientro dagli spogliatoi nemmeno un doppio fallo (gioco+tecnico) chiamato a Bendzius risveglia Brescia (44-54). La scossa per i ...