Travolto mentre fa legna a Verzegnis

Un uomo di 61 anni è stato Travolto da una pianta mentre faceva legna in bosco in un tratto compreso tra il bivio che da Sella Chianzutan va verso borgata Assais. L'uomo, che era in compagnia di altre due persone, ha riportato un trauma cranico e una probabile frattura ad un braccio. Raggiunto dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco, è stato imbarellato e portato in salita lungo un centinaio di metri fino alla strada dove, dopo le prime cure mediche prestate da un infermiere del Soccorso Alpino, è stato consegnato all'ambulanza diretta Tolmezzo. Le operazioni si sono svolte tra le.14.50 e le 16 circa

