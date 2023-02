Trattativa Stato mafia, il processo arriva in Cassazione: le due sentenze di primo e secondo grado e il ricorso dei pm di Palermo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) arriva davanti ai giudici della Cassazione uno dei processi più importanti degli ultimi anni. La Trattativa Stato mafia sarà al vaglio dei supremi giudici. È stata fissata per il prossimo 14 aprile l’udienza. A decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale di Palermo contro la sentenza emessa il 23 settembre 2021, che aveva assolto gran parte degli imputati condannati in primo grado, saranno i supremi giudici della VI sezione penale. Con la sentenza di secondo grado, la Corte d’assise d’appello di Palermo aveva assolto “perché il fatto non costituisce reato”, l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)davanti ai giudici dellauno dei processi più importanti degli ultimi anni. Lasarà al vaglio dei supremi giudici. È stata fissata per il prossimo 14 aprile l’udienza. A decidere sulpresentato dalla Procura generale dicontro la sentenza emessa il 23 settembre 2021, che aveva assolto gran parte degli imputati condannati in, saranno i supremi giudici della VI sezione penale. Con la sentenza di, la Corte d’assise d’appello diaveva assolto “perché il fatto non costituisce reato”, l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Trattativa Stato mafia, il processo arriva in Cassazione: le due sentenze di primo e secondo grado e il ricorso dei… - ManiniLuciano : @ultimora_pol Nello specifico lo stato siamo noi che paghiamo tasse per avere strade,scuole,Ferrovie,sanità ecc mig… - alessan70089213 : @romanellale Io ricordo che seedorf aveva preso casa a casal palocco… così de botto. Con Davids la trattativa c’era… - sciarpuccio : RT @TheQ_continuum: @cgilnazionale @fattoquotidiano Allora disarmante anche i poliziotti per combattere la mafia e promuovete la trattativa… - TheQ_continuum : @cgilnazionale @fattoquotidiano Allora disarmante anche i poliziotti per combattere la mafia e promuovete la tratta… -