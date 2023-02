Trasporti Roma, Patanè: “La tranvia Verano-Tiburtina verrà realizzata entro il Giubileo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La tranvia Verano-Tiburtina sarà realizzata nei tempi previsti, quindi entro il Giubileo”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. “In riferimento a notizie di stampa e alle dichiarazioni di esponenti della minoranza – aggiunge Patanè – si precisa che la gara per la progettazione è andata deserta per il solo lotto relativo alla tranvia Tiburtina. Le altre sono andate a buon fine. Per ovviare alla mancanza di offerte, Roma Servizi per la Mobilità ha subito avviato una manifestazione d’interesse. L’iter si concluderà con l’affidamento entro il prossimo mese di aprile consentendo il sostanziale rispetto dei tempi previsti per la realizzazione”. Max L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Lasarànei tempi previsti, quindiil”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio. “In riferimento a notizie di stampa e alle dichiarazioni di esponenti della minoranza – aggiunge– si precisa che la gara per la progettazione è andata deserta per il solo lotto relativo alla. Le altre sono andate a buon fine. Per ovviare alla mancanza di offerte,Servizi per la Mobilità ha subito avviato una manifestazione d’interesse. L’iter si concluderà con l’affidamentoil prossimo mese di aprile consentendo il sostanziale rispetto dei tempi previsti per la realizzazione”. Max L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : “Quello compiuto ieri da Atene a Roma, a favore di un bimbo di 7 anni in imminente pericolo di vita, conferma l'imp… - MercurioPsi : RT @alexiarojas: Il bando inchioda #Gualtieri. Affidò l'appalto del trasporto pubblico al re degli stipendi non pagati #roma #trasporti #Gu… - alexiarojas : Il bando inchioda #Gualtieri. Affidò l'appalto del trasporto pubblico al re degli stipendi non pagati #roma… - MrGaet : RT @GRAB_Roma: Per salvare Roma forse si dovrebbe togliere a sindaco|Comune la gestione dell’ordinario. Di trasporti acqua rifiuti manuten… - OskarBarnack : RT @GRAB_Roma: Per salvare Roma forse si dovrebbe togliere a sindaco|Comune la gestione dell’ordinario. Di trasporti acqua rifiuti manuten… -