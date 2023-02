“Trasformeremo il Pacifico in un poligono di tiro”: l’ultima minaccia di Kim (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Corea del Nord ha effettuato una serie di test missilistici che hanno messo in allarme gli Stati Uniti e i loro partner asiatici. l’ultima mossa di Pyongyang, in risposta ad un’esercitazione militare pianificata da Washington e Seoul, è coincisa con il lancio di due missili capaci, secondo il governo nordcoreano, di un “attacco nucleare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Corea del Nord ha effettuato una serie di test missilistici che hanno messo in allarme gli Stati Uniti e i loro partner asiatici.mossa di Pyongyang, in risposta ad un’esercitazione militare pianificata da Washington e Seoul, è coincisa con il lancio di due missili capaci, secondo il governo nordcoreano, di un “attacco nucleare InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiKytai8 : 'Trasformeremo il Pacifico in un poligono di tiro': l'ultima minaccia di Kim Jong Un eccolo, da quando non c'è più… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: È stata la potente sorella di #KimJomgUn a far sapere che l’uso del Pacifico da parte della #CoreadelNord come “poligono di… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: È stata la potente sorella di #KimJomgUn a far sapere che l’uso del Pacifico da parte della #CoreadelNord come “poligono di… - ilgiornale : È stata la potente sorella di #KimJomgUn a far sapere che l’uso del Pacifico da parte della #CoreadelNord come “pol… - insideoverita : Una “provocazione che mina la pace nella penisola coreana”: così Seoul ha definito l'ultimo lancio missilistico del… -