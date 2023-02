Transfermarkt: Tutte le informazioni sul Porto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È un momento da brividi quando Sérgio Conceição si ritrova faccia a faccia con Simone Inzaghi. Un incontro che porta con sé il peso dei ricordi condivisi alla Lazio (34 partite insieme fra il 1999 e il 2003) e l’opportunità per il tecnico Portoghese di mettere i bastoni fra le ruote al collega nerazzurro. In palio c’è mezzo biglietto per i quarti di Champions League, un traguardo che l’Inter non raggiunge da ben 12 anni! Ma cosa rende il Porto così temibile? Il Porto di Conceição: una macchina da guerra Il Porto gioca un 4-4-2 aggressivo, con una pressione costante, sia nell’occupazione del campo che nello stile di gioco. Gli uomini di Conceição stanno corti, ben allineati e si ricompattano rapidamente grazie ad un oliato meccanismo di scalate e un senso d’applicazione generale elevato. Solitamente la conquista del ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È un momento da brividi quando Sérgio Conceição si ritrova faccia a faccia con Simone Inzaghi. Un incontro che porta con sé il peso dei ricordi condivisi alla Lazio (34 partite insieme fra il 1999 e il 2003) e l’opportunità per il tecnicoghese di mettere i bastoni fra le ruote al collega nerazzurro. In palio c’è mezzo biglietto per i quarti di Champions League, un traguardo che l’Inter non raggiunge da ben 12 anni! Ma cosa rende ilcosì temibile? Ildi Conceição: una macchina da guerra Ilgioca un 4-4-2 aggressivo, con una pressione costante, sia nell’occupazione del campo che nello stile di gioco. Gli uomini di Conceição stanno corti, ben allineati e si ricompattano rapidamente grazie ad un oliato meccanismo di scalate e un senso d’applicazione generale elevato. Solitamente la conquista del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosemerado2 : RT @SoloEsclusivInt: SORPASSO ?? GRANDE ROMELU ?????? (Goal in tutte le competizioni) Fonte: Transfermarkt ??: @inter - TrevorInter1908 : RT @SoloEsclusivInt: SORPASSO ?? GRANDE ROMELU ?????? (Goal in tutte le competizioni) Fonte: Transfermarkt ??: @inter - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: SORPASSO ?? GRANDE ROMELU ?????? (Goal in tutte le competizioni) Fonte: Transfermarkt ??: @inter - 10Innamorato : RT @SoloEsclusivInt: SORPASSO ?? GRANDE ROMELU ?????? (Goal in tutte le competizioni) Fonte: Transfermarkt ??: @inter - scugnizzano99 : RT @SoloEsclusivInt: SORPASSO ?? GRANDE ROMELU ?????? (Goal in tutte le competizioni) Fonte: Transfermarkt ??: @inter -