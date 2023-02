Tragico lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia. La loro lunga storia d'amore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Si è spenta nella notte dopo una lunga malattia. Una lunga storia d'amore, coronata dalle nozze nel 1962, che ha fatto sognare l'Italia. Lino e Lucia uniti da una simbiosi: amore puro, vero. Quello che un tempo si raccontava nelle favole. Il primo bacio in un vicolo di Canosa di Puglia, dove lei lavorava come parrucchiera e lui come aspirante attore. Anni difficili di povertà. Lucia è stata la prima fan di Lino, da sempre al suo fianco e lui non l'ha mai lasciata sola tornando sempre a casa anche durante i viaggi di lavoro all'estero. Dopo un lungo fidanzamento da adolescenti arrivato il giorno del sì all'alba, in una chiesa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Addio aZagaria,di. Si è spenta nella notte dopo unamalattia. Unad', coronata dalle nozze nel 1962, che ha fatto sognare l'Italia.uniti da una simbiosi:puro, vero. Quello che un tempo si raccontava nelle favole. Il primo bacio in un vicolo di Canosa di Puglia, dove lei lavorava come parrucchiera e lui come aspirante attore. Anni difficili di povertà.è stata la prima fan di, da sempre al suo fianco e lui non l'ha mai lasciata sola tornando sempre a casa anche durante i viaggi di lavoro all'estero. Dopo un lungo fidanzamento da adolescenti arrivato il giorno del sì all'alba, in una chiesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Tragico lutto per #LinoBanfi, è morta la moglie Lucia. La loro lunga storia d'amore #22febbraio #iltempoquotidiano… - infoitinterno : Aragona a lutto, muore in un tragico incidente un ventiseienne - RisolutoOnline : Aragona a lutto, muore in un tragico incidente un ventiseienne - chetempaccio : @Milena22326900 Ciclo vitale,i figli sopravvivono;triste,ma il contrario è più - infoitsport : Lutto terribile per il mondo del calcio, Rafa Benitez: 'Tragico evento, che tristezza' -