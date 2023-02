Tragedia in Francia: alunno sedicenne accoltella e uccide la sua professoressa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' una professoressa, e non un professore, l'insegnante uccisa da uno studente di 16 anni con una coltellata allo sterno in un liceo di Saint - Jean - de - Luz nei Pirenei in Francia. Il giovane - ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' una, e non un professore, l'insegnante uccisa da uno studente di 16 anni con una coltellata allo sterno in un liceo di Saint - Jean - de - Luz nei Pirenei in. Il giovane - ...

