Tragedia di Carnevale, cade dal carro dopo sfilata: Angelo muore a 17 anni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un ragazzo di 17 anni è morto è morto dopo essere caduto da un carro allegorico. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, martedì 21 febbraio a San Cosmo Albanese, paese arbereshe del cosentino. Tragedia di Carnevale, cade dal carro dopo sfilata: muore 17enne Una squadra di vigili del fuoco, che in quel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

