Traffico Roma del 22-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luceverdeva pomeriggio e Ben ritrovatiincolonnato per incidente su via Pontina tra il video per Ardea e Aprilia verso Latina code per incidente anche la carreggiata interna del raccordo tra la Cassia bis via Salaria rallentamenti e code a tratti tra la diramazioneNord via Prenestina rallentamenti e code perintenso anche lungo la carreggiata esterna tra via Pontina è la diramazione per Napoli auto in coda sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanniintenso era in direzione dello Stadio Olimpico tra via Tiburtina e via Salaria Particolarmente intenso ilCome di consueto a quest’ora lungo le consolari in uscita dalla città lavori notturni in programma questa notte sulla tangenziale est all’interno della ...