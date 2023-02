Traffico Roma del 22-02-2023 ore 19:00 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un incidente tra via Cassia e via Nomentana code per Traffico intenso anche lungo la carreggiata esterna tra via Pontina è la diramazione per Napoli Traffico intenso in uscita da Roma a lungo le consolari code e rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e Tor Cervara auto in coda sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni file anche in direzione dello stadio lì Qui anche per incidente tra via Tiburtina e via delle Valli segnalato dalla polizia locale un incidente al Villaggio Olimpico su via degli olimpionici in prossimità di via Belgio secondo incidente al quartiere Aurelio su via Angelo Emo prestare attenzione al quartiere Montesacro in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un incidente tra via Cassia e via Nomentana code perintenso anche lungo la carreggiata esterna tra via Pontina è la diramazione per Napoliintenso in uscita daa lungo le consolari code e rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e Tor Cervara auto in coda sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni file anche in direzione dello stadio lì Qui anche per incidente tra via Tiburtina e via delle Valli segnalato dalla polizia locale un incidente al Villaggio Olimpico su via degli olimpionici in prossimità di via Belgio secondo incidente al quartiere Aurelio su via Angelo Emo prestare attenzione al quartiere Montesacro in ...

