Traffico Roma del 22-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare per incidente tra via Nomentana edilbi via XXIV rallentamenti e code a tratti anche lungo la carreggiata esterna Gra via Pontina è la diramazione per Napoliintenso è rallentato sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni al quartiere Parioli segnalati in rallentamenti per incidente in via Eleonora Duse in prossimità di via Luigi Bellotti Bon in corso una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni fino alle 18 possibili modifiche alla circolazione nell’area circostante Deviazioni di percorso per diverse linee del trasporto pubblico al quartiere Montesacro Val Melaina in corso una manifestazione con corteo che attraverso le strade del ...