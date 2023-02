Traffico Roma del 22-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascoltointenso e rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Pontina è la diramazione per Napoli dei sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni colonna menti poi su via Tiburtina tra la stazione metropolitana Rebibbia e via di Tor Cervara in uscita dain programma una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni dalle 15 alle 8 possibili modifiche alla circolazione nell’area circostante Deviazioni di percorso per diverse linee del trasporto pubblico al quartiere Montesacro Val Melaina a partire dalle 16 una manifestazione con corteo attraverserà le strade del quartiere con partenza ed arrivo in via Monte Bianco ripercussioni per ...