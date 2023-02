Traffico Roma del 22-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione Regolare sul grande raccordo a fare sul percorso Urbano della A24L’Aquila in città segnalato un incidente in Corso di Francia all’altezza di via Stefano Jacini via Leone XIII all’altezza di via della Nocetta rallentamenti per un incidente sulla sottovia Ignazio Guidi nei pressi di piazzale Flaminio è un altro incidente ancora alla Garbatella in via Rosa Raimondi Garibaldi in prossimità di piazza Oderico da Pordenone altro incidente in Viale Palmiro Togliatti vicino Piazza di Cinecittà nel pomeriggio in programma una manifestazione a partire dalle 15 in Piazza di Porta San Giovanni deviazioni per le numerose linee bus che vi transitano che nella zona di San Pietro possibili rallentamenti fino alle 12:30 per udienza generale di Papa Francesco ...