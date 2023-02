Traffico Roma del 22-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto rallentamenti con code a tratti Ora pere per lavori sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra La Rustica e la via Ardeatina sul cittadino della 24 code pertra Portonaccio e la tangenziale est tornata anche la parte regolare la circolazione sulla tangenziale est riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni to via ancora code tra il bivio con la 24 e la Tiburtina verso la Salaria e tra piazza di Porta Maggiore viale Castrense in direzione San Giovanniin coda sulla Pontina per lavori all’altezza di via di Decima verso tra Pomezia Castelno nuovo incidente su Viale Trastevere vicino via Emilio Morosini e rallentamenti per un incidente in Corso di Francia all’altezza di via Stefano Jacini in ...