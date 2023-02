Traffico Roma del 22-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa mattina le potature sulla Nomentana la strada è chiusa tra corso Trieste e viale XXI Aprile per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus a 60 62 66 80 e 90 la chiusura è prevista sino alle 17:30 circa le altre notizie nel pomeriggio tra le 15 e le 18 a San Giovanni manifestazione con la comunità iraniana e poi ancora sempre oggi pomeriggio a partire dalle ore 16 corteo tra Montesacro e Val Melaina per commemorare Valerio Verbano Per quel che riguarda il trasporto pubblico saranno possibili temporanee deviazioni bus dettagli e aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità