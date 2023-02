Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione numerosi disagi questa mattina sul grande raccordo anulare dove restano lunghe code anche per un incidente al precedente dall’aurelia all’aria Che cos’è ancora tra Prenestina e la 24 per un nuovo incidente si sta in coda tra la Salaria la Cassia altri code perlungo la carreggiata interna tra la cassa e il mi con la 24 file per un incidente tra la prendesse presentimenti anche non vola via Ardeatina perché l’entrata sulla diramazioneSud a partire da Monte Porzio Catone mentre sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino ilintenso con file verso l’Eur della Magliana via del Cappellaccio circolazione molto intensa sul percorso Urbano della A24L’Aquila tra il raccordo è la tangenziale verso il centro è tratto gli atti il raccordo in ...