(Di mercoledì 22 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare Vest uomo lunghi Anche a causa di un incidente precedente a partire da via della Magliana fino a dopo lo svincolo della via Appia in direzione Tuscolana il file all’altezza della Salaria della Cassia altre cose perin carreggiata interna tra la diramazionenord dei video con la 24 e coda per un incidente tra la prendessi nella via Appia dei sentimenti anche sulla via Ardeatina file in entrata raccordo sulla diramazioneSud mentre sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicinointenso con coda in direzione dell’EUR da via della Magliana via del Cappellaccio code poi sulle percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est si sta in coda su ...