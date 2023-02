Traffico Roma del 22-02-2023 ore 08:30 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati dalla radiazione incidente precedente lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare concludi a partire ora dalla via Magliana fino a dopo lo svincolo della direzione Tuscolana Che cos’è all’altezza della Salaria della Cassia altre file per Traffico intenso in carreggiata interna tra la diramazione Roma nord del Bivio con la 24 lettera la Prenestina il file in entrata raccordo segnalate sulla diramazione Roma sud e mentre sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino il Traffico intenso verso l’Eur tra via della Magliana via del Cappellaccio circolazione molto intensa sul percorso Urbano della A24 Roma L’Aquila 3 raccordo la tangenziale est andando in direzione del centro si sta in coda sulla tangenziale verso il Foro Italico tra la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati dalla radiazione incidente precedente lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare concludi a partire ora dalla via Magliana fino a dopo lo svincolo della direzione Tuscolana Che cos’è all’altezza della Salaria della Cassia altre file perintenso in carreggiata interna tra la diramazionenord del Bivio con la 24 lettera la Prenestina il file in entrata raccordo segnalate sulla diramazionesud e mentre sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino ilintenso verso l’Eur tra via della Magliana via del Cappellaccio circolazione molto intensa sul percorso Urbano della A24L’Aquila 3 raccordo la tangenziale est andando in direzione del centro si sta in coda sulla tangenziale verso il Foro Italico tra la ...

