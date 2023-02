“Traditori” Divorzio tra Italia Viva e Azione | la crepa che spacca l' alleanza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un autentico fulmine a ciel sereno. Una notizia che rimette in discussione un accordo che appariva, al di là della normale dialettica post elettorale, come prossimo al suo compimento.si separano. Per ora solo, si fa per dire, a Siena. Ma non è da escludere che questa prima, clamorosa, possa generarne altre. Nel primo pomeriggio esce una nota del partito di Carlo Calenda. “Siena, in una partecipata riunione alla presenza degli organi comunali e provinciali, nonché del Segretario Regionale Marco Remaschi, ha deciso all'unanimità e con vivo entusiasmo di presentare una lista e candidatura a sindaco autonoma del Terzo Polo per le elezioni del Comune di Siena”. Una scelta che ha irritato e non poco. ...