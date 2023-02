Tra Russia e Cina l'accordo per un nuovo mondo "multipolare" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grandi sorrisi e strette di mano. All'indomani del discorso di Vladimir Putin davanti al parlamento di Mosca - in cui ha fatto da sfondo una... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grandi sorrisi e strette di mano. All'indomani del discorso di Vladimir Putin davanti al parlamento di Mosca - in cui ha fatto da sfondo una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - berlusconi : Con il mondo sull’orlo di una guerra nucleare tra Russia e i Paesi della NATO, io vengo criticato perché sto chiede… - putino : In questo stesso giorno del 1989 le truppe sovietiche si sono ritirate con la coda tra le gambe dall'Afghanistan, d… - romatoday : Tra Russia e Cina l'accordo per un nuovo mondo 'multipolare' - PalermoToday : Tra Russia e Cina l'accordo per un nuovo mondo 'multipolare' -