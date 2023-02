Tozzi e le bonifiche | l’alfabetizzazione ecologica ci serve ma sui temi ‘scomodi’ la politica insorge

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario, nell’ultima puntata di Sapiens, parla della bonifica dell’agro pontino e la presenta come una catastrofe ambientale. Il senatore Gasparrie, bene o male, chiede la sua testa. Altre teste sono cadute, più o meno apertamente, per motivi simili. Luca Mercalli, con il suo Scala Mercalli, per esempio, ha parlato di TAV proprio assieme a. La testa di Mercalli fu chiesta da esponenti di tutt’altra parterispetto a quella di Gasparri e il suo programma fu chiuso. Il tema ambientale è praticamente scomparso da Che tempo che fa, che aveva preso il nome proprio dall’apertura da parte del meteorologo Mercalli che, partendo dal tempo, passava poi all’ambiente. Dopo un po’ si vide apertamente l’insofferenza di Fazio per iambientali. Meglio dare ampio spazio a Claudio ...

Il fatto che le bonifiche in questioni siano state usate da Benito Mussolini per scopi propagandistici

A nome dell'Osservatorio sulla legalità e sui diritti e mio personale, esprimo solidarietà per il geologo Mario Tozzi, noto volto televisivo, di cui il senatore Gasparri ha chiesto le dimissioni per aver parlato dell'impatto che le bonifiche del Ventennio fascista hanno avuto sull'Agro Pontino.