Tottenham, gli inglesi pensano a De Zerbi in caso di addio di Conte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo quanto riportato dal "Telegraph" il Tottenham starebbe pensando per la panchina a Roberto De Zerbi, in caso di addio a fine stagione di Antonio Conte. L'allenatore del Brighton ha molte richieste anche dall'Italia, da squadre come Inter, Juventus, Milan e Roma, ma non sarà facile aggiudicarselo. De Zerbi infatti ha firmato un contratto di quattro anni con il Brighton, con una clausola di 13 milioni di euro da pagare per liberarsi. SportFace.

