Torre Annunziata | Pd | “Utilizzare parcheggio circumvesuviana per favorire pendolari e mobilità”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl circolo del Partito Democratico diha inviato una nota alla Commissione straordinaria del Comune disollecitando un intervento per l’apertura e l’utilizzo delannesso alla Stazione della“Villa Regina “in via Settetermini nel territorio di. La fermata si trova sulla linea Napoli–Sorrento è attiva da diversi anni ed è ubicata in un’area attigua a grandi quartieri di edilizia pubblica e agevolata ma lungo una strada a scorrimento veloce. L’apertura del– completato e non utilizzato – puòe i cittadini ad un uso del trasporto pubblico locale. Più in generale è ...