Torino | la decisione della società in vista del derby contro la Juve

Il Torino ha deciso di aprire le porte ai propri tifosi in vista della sfida contro la Juventus, i supporters granata potranno seguire gli allenamenti. Domenica 26 febbraio alle ore 11:15 porte aperte dunque al Filadelfia dove i tifosi potranno seguire parte di allenamento e dare la carica giusta a Juric e i suoi ragazzi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

