Torino, bimbo ebreo insultato perché portava la kippah: “In un’altra epoca ti avremmo potuto bruciare” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Peccato che non siamo in anni precedenti o ti avremmo potuto bruciare”. Questo si sarebbe sentito dire un ragazzino di fede ebraica mentre partecipava a una festa di bambini indossando la kippah. A denunciarlo è stato il presidente della comunità ebraica di Torino, ascoltato ieri in audizione alla commissione Segre del comune. “Mi chiedo dove sentano certe cose e il ruolo delle famiglie”, ha detto Dario Disegni. “Purtroppo l’antisemitismo è un fenomeno in aumento a livello internazionale e la percezione degli ebrei in Europa è di crescente insicurezza”, ha affermato il leader della comunità ebraica torinese, che ha espresso preoccupazione per il fenomeno “dell’odio social”. “Circa il 10% degli italiani è censito come antisemita, ma c’è un antisemitismo serpeggiante molto superiore”, ha aggiunto, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Peccato che non siamo in anni precedenti o ti”. Questo si sarebbe sentito dire un ragazzino di fede ebraica mentre partecipava a una festa di bambini indossando la. A denunciarlo è stato il presidente della comunità ebraica di, ascoltato ieri in audizione alla commissione Segre del comune. “Mi chiedo dove sentano certe cose e il ruolo delle famiglie”, ha detto Dario Disegni. “Purtroppo l’antisemitismo è un fenomeno in aumento a livello internazionale e la percezione degli ebrei in Europa è di crescente insicurezza”, ha affermato il leader della comunità ebraica torinese, che ha espresso preoccupazione per il fenomeno “dell’odio social”. “Circa il 10% degli italiani è censito come antisemita, ma c’è un antisemitismo serpeggiante molto superiore”, ha aggiunto, ...

