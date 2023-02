Tomaso Montanari porta a teatro ‘Eretici’ con Daniela Morozzi e le musiche di Stefano “Cocco” Cantini (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ERETICIdi e con Tomaso Montanarie con Daniela Morozzimusiche dal vivo Stefano “Cocco” Cantini Eretico, dal greco aireo, scegliere. Si, l’eretico è colui che sceglie, la scienza, l’arte, la politica, i diritti civili, la disobbedienza, la pittura, persino la Chiesa: un principio di eresia è presente in tutto ciò che coinvolge l’essere umano. Gli eretici possono essere uomini o donne, assassini o santi, pazzi o estremamente lucidi. E allora come riconoscerli? Gli eretici sono quelli che nei secoli sono stati additati come diversi, quelli che si sono distinti, quelli messi da parte per le loro idee, quelli che hanno infiammato pulpiti e quelli che hanno vissuto nascosti, quelli che hanno pagato con la vita per difendere un’idea e quelli che hanno pagato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ERETICIdi e cone condal vivoEretico, dal greco aireo, scegliere. Si, l’eretico è colui che sceglie, la scienza, l’arte, la politica, i diritti civili, la disobbedienza, la pittura, persino la Chiesa: un principio di eresia è presente in tutto ciò che coinvolge l’essere umano. Gli eretici possono essere uomini o donne, assassini o santi, pazzi o estremamente lucidi. E allora come riconoscerli? Gli eretici sono quelli che nei secoli sono stati additati come diversi, quelli che si sono distinti, quelli messi da parte per le loro idee, quelli che hanno infiammato pulpiti e quelli che hanno vissuto nascosti, quelli che hanno pagato con la vita per difendere un’idea e quelli che hanno pagato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo 'Gravissimo che si usi l'informazione di Stato come un manganello. Il #sottosegretario confonde Stato e… - IGreggi : @tomasomontanari Tomaso Montanari, semplicemente grazie per la tua intelligenza, cultura e sensibilità e per tenere… - ABenassuti : RT @ABenassuti: Tiepolo spiegato da Tomaso Montanari.Parte 1 - giulyminoli : @PBerizzi @repubblica Concordo totalmente con il prof.Tomaso Montanari stiamo molto attenti e vigili ho paura che la storia si ripeta. - Fiorellissimo : RT @r3alLeonid: @NathalieTocci Ogni riferimento al critico d'arte nonché neo untuoso guro geopolitico con la falce e martello, Tomaso Monta… -