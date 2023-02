(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quell'epiteto all'ex capo della procura di Firenze, Creazzo (in corsa a Roma), nelle chat a Palamara (allora consigliere). Le motivazioni del provvedimento: comportamento scorretto. La replica: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... boerodiegoit : La Montaruli, dopo i non pochi scandali che l'hanno travolta (e la condanna), si dimette. I fascisti di Libero: 'Mo… -

Quell'epiteto all'ex capo della procura di Firenze, Creazzo (in corsa a Roma), nelle chat a Palamara (allora consigliere). Le motivazioni del provvedimento: comportamento scorretto. La replica: ...I processi più odiosi per Silvio Berlusconi forse sono stati non tanto quelli sulla ipotizzata corruzione delleo della compravendita dei senatori, ma quelli che hanno riguardato gli...

Toghe e scandali, l’ultima polemica La pm accusò il collega di molestie Ma ora viene censurata dal Csm QUOTIDIANO NAZIONALE

Fabio Pinelli vicepresidente del Csm, si chiude l’era delle toghe rosse Il Riformista

La fine delle toghe rosse. Con Pinelli al Csm si chiude un'era la Repubblica

L'avvocato della Lega, Fabio Pinelli, eletto vicepresidente Csm. Mattarella: "Favorire coesione" L'HuffPost

Dal vertice del sindacato al lavoro con Nordio, scoppia il caso tra i ... Il Manifesto

Quell’epiteto all’ex capo della procura di Firenze, Creazzo (in corsa a Roma), nelle chat a Palamara (allora consigliere). Le motivazioni del provvedimento: comportamento scorretto. La replica: calpes ...Nel 2021 lo stesso tribunale interno alle toghe aveva condannato l’allora procuratore di ... l’ex leader della corrente Unicost finito al centro dello scandalo che ha terremotato il mondo della ...