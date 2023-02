TM raccoglie fondi per Siria e Turchia: Amrabat e altri giocatori all’asta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La tragedia del terremoto che ha sconvolto la Turchia meridionale non conosce tregua. La terra continua a tremare nella provincia di Kahramanmaras e Hatay, portando una marea di persone in cerca di aiuto. In questo momento di disperazione, diversi calciatori hanno deciso di dare una mano. Uno di loro è Sofyan Amrabat, che ha donato la sua maglia della Fiorentina autografata, unendosi a United Charity e Transfermarkt per raccogliere fondi da devolvere ai sopravvissuti. E’ una mossa che rappresenta una luce di speranza in una situazione di buio. Insieme a questa iniziativa, è possibile partecipare alle aste delle maglie dei calciatori, in cui le offerte non vengono detratte per coprire spese di alcun genere. Un’ulteriore opzione è quella di effettuare donazioni tramite virtualPOS, conti bancari e SMS su afad.gov.tr. In ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La tragedia del terremoto che ha sconvolto lameridionale non conosce tregua. La terra continua a tremare nella provincia di Kahramanmaras e Hatay, portando una marea di persone in cerca di aiuto. In questo momento di disperazione, diversi calciatori hanno deciso di dare una mano. Uno di loro è Sofyan, che ha donato la sua maglia della Fiorentina autografata, unendosi a United Charity e Transfermarkt perreda devolvere ai sopravvissuti. E’ una mossa che rappresenta una luce di speranza in una situazione di buio. Insieme a questa iniziativa, è possibile partecipare alle aste delle maglie dei calciatori, in cui le offerte non vengono detratte per coprire spese di alcun genere. Un’ulteriore opzione è quella di effettuare donazioni tramite virtualPOS, conti bancari e SMS su afad.gov.tr. In ...

