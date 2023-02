Tiro a volo, Italia: lo skeet in raduno, fra Probabili Olimpici e Azzurri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo il trap, anche lo skeet Italiano, in vista della seconda parte di una stagione 2023 che si preannuncia a dir poco intensa, si ritroverà in raduno per preparare le prossime gare in agenda. Il direttore tecnico Andrea Benelli seguirà i Probabili Olimpici a Laterina (Arezzo) concentrandosi sugli aspetti tecnici della preparazione agonistica, mentre Andrea Filippetti, il ct degli Azzurri, si ritroverà con i suoi atleti al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), anche in questo caso per un lavoro specifico. Di seguito l’elenco completo dei convocati. In totale saranno 13: 3 Probabili Olimpici e 10 Azzurri, eccone il dettaglio. Probabili Olimpici Chiara Cainero, Martina Maruzzo, Erik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo il trap, anche lono, in vista della seconda parte di una stagione 2023 che si preannuncia a dir poco intensa, si ritroverà inper preparare le prossime gare in agenda. Il direttore tecnico Andrea Benelli seguirà ia Laterina (Arezzo) concentrandosi sugli aspetti tecnici della preparazione agonistica, mentre Andrea Filippetti, il ct degli, si ritroverà con i suoi atleti al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), anche in questo caso per un lavoro specifico. Di seguito l’elenco completo dei convocati. In totale saranno 13: 3e 10, eccone il dettaglio.Chiara Cainero, Martina Maruzzo, Erik ...

