Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: l’indiano Tomar vince la gara maschile di carabina 3 posizioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un’altra giornata con un successo indiano. Al Cairo, dove si sta tenendo la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, si è disputata la gara individuale maschile di carabina 3 posizioni da 50m. Ecco come sono andate le cose. A salire sul gradino più alto del podio è stato Aishwary Pratap Singh Tomar, che nel Gold Medal Match del contest dalla lunga distanza ha preceduto l’austriaco Alexander Schmirl battendolo 16-6 nel confronto conclusivo della specialità. Al terzo posto invece si è sistemato l’altro austriaco presente in concorso, ovvero Andreas Thum, in una gara di altissimo livello nella quale al quinto posto, per esempio, si è piazzato il francese Alexis Raynaud, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un’altra giornata con un successo indiano. Al, dove si sta tenendo la seconda tappa delladeldi, si è disputata laindividualedida 50m. Ecco come sono andate le cose. A salire sul gradino più alto del podio è stato Aishwary Pratap Singh, che nel Gold Medal Match del contest dalla lunga distanza ha preceduto l’austriaco Alexander Schmirl battendolo 16-6 nel confronto conclusivo della specialità. Al terzo posto invece si è sistemato l’altro austriaco presente in concorso, ovvero Andreas Thum, in unadi altissimo livello nella quale al quinto posto, per esempio, si è piazzato il francese Alexis Raynaud, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nihilum15 : RT @PalermoToday: A Palermo presto ci sarà la via Biagio Conte: il consiglio comunale approva la mozione - PalermoToday : A Palermo presto ci sarà la via Biagio Conte: il consiglio comunale approva la mozione - ilSicilia : #Cronaca #comunedipalermo Palermo, via Fratel Biagio Conte: intitolata al missionario la via Tiro a Segno… - sportface2016 : Tiro a segno, Cairo 2023: #Tomar vince nella carabina 3 posizioni 50m, azzurri fuori in qualificazione - GDS_it : #Palermo, sarà intitolata una strada a #BiagioConte. Porterà il nome del fondatore della Missione Speranza e Carità… -