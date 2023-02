Tiro a segno, Cairo 2023: Tomar vince nella carabina 3 posizioni 50m, azzurri fuori in qualificazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’indiano Singh Pratap Aishwary Tomar ha vinto nella gara di carabina 3 posizioni 50 metri, valida per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno del Cairo. Quest’ultimo ha battuto nella finale per la medaglia d’oro il tedesco Alexander Schmirl, ottenendo 16 punti contro i 6 dell’avversario. Terza piazza invece per l’austriaco Andreas Thum, con il punteggio finale di 406.1. Non bene gli azzurri, tutti fuori in fase di qualificazione. Nello specifico Simon Weithaler si è posizionato 14esimo, Michele Bernardi 39esimo, Edoardo Bonazzi 51esimo e Danilo Dennis Sollazzo 57esimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’indiano Singh Pratap Aishwaryha vintogara di50 metri, valida per la tappa di Coppa del Mondo didel. Quest’ultimo ha battutofinale per la medaglia d’oro il tedesco Alexander Schmirl, ottenendo 16 punti contro i 6 dell’avversario. Terza piazza invece per l’austriaco Andreas Thum, con il punteggio finale di 406.1. Non bene gli, tuttiin fase di. Nello specifico Simon Weithaler si è posizionato 14esimo, Michele Bernardi 39esimo, Edoardo Bonazzi 51esimo e Danilo Dennis Sollazzo 57esimo. SportFace.

